Vašim perem

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Boje o porod trvají…
„Čím více určitá kultura společensky toleruje nebo omlouvá agresi a destrukci, tím rušivější jsou její rituály, týkající se období okolo porodu,“ tvrdí známý francouzský obhájce přirozených porodů z řad lékařů Dr. Michel Odent, který se svým týmem už několik desetiletí pečlivě shromažduje výsledky výzkumů srovnávajících bezpečnost i rizika dvou rozdílných porodnických modelů (více informací na www.birthworks.org/primalhealth).
Eva Labusová9. 6. 2006