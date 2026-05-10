Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uplynulo 76 let od Májové deklarace, kterou tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman otevřel dveře ke vzniku Evropského společenství uhlí a oceli a položil základ budoucí Evropské unii. Vlivem tepla a sucha zmizela na horách souvislá sněhová pokrývka a meteorologové upozornili občany, že je to mimořádně brzy. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů zahájili přípravu na letní sezonu. Česko navštívil a na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem o evropské bezpečnosti jednal finský prezident Alexander Stubb. Premiér Andrej Babiš se na schůzi Evropského politického společenství v Jerevanu sešel s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a hovořil s ním o nutnosti zvýšit v současné napjaté mezinárodní situaci obranné výdaje; po návratu do Prahy pak Babiš ohlásil, že zvýšení obranyschopnosti Česka „podřídí všechno“. Celou svoji kariéru jsem si neuměl představit evropskou armádu s jednotným velením, vůlí bojovat, kompatibilní výzbrojí, bojovými zkušenostmi a odvahou, ale pletl jsem se, protože evropská armáda už existuje – jsou to Ozbrojené síly Ukrajiny, které dnes svou krví a odvahou zadržují ruskou armádu a umožňují Evropě její zoufalou pomalost v oblasti zbrojní výroby a bojeschopnosti vlastních armád, řekl v debatě veřejnoprávního rozhlasu o schopnosti Evropy bránit se nepřátelskému ohrožení zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn. Pro 89 tisíc studentů začaly státní maturitní zkoušky. Tříletou podmínku dostala u pražského soudu za dotační podvod ve známé kauze Čapí hnízdo europoslankyně Jana Nagyová; premiér Andrej Babiš, v jehož padesátimilionový prospěch Nagyová svého času machinaci s evropskou dotací provedla, před soud kvůli poslanecké imunitě nemusel a rozsudek zdálky označil za „individuální selhání justice“. Evropská komise zaslala českým úřadům další sérii dotazů, jak vlastně premiér Babiš vyřešil problém svého střetu zájmů, kdy jako politik rozhoduje o různých dotacích, které pak jako podnikatel v miliardových částkách sám inkasuje; z dopisu komise vyšlo najevo, že Babišovo údajné řešení střetu je pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy, a pokud to premiér konečně nevyřeší, bude za jeho snahu zvýšit při pobytu v mocenské funkci své bohatství potrestáno omezením přístupu k evropským penězům celé Česko. Pokud by se nyní konaly volby, zvítězilo by v nich se ziskem 32,5 procenta hnutí ANO před ODS a STAN se 14 procenty, ukázal průzkum agentury NMS. Můj cíl je vyhrát volby v roce 2029, 2033 a 2037, nastínil na sociálních sítích své cíle pro budoucnost premiér Andrej Babiš. Na svahy pod poutním kostelem na Zelené hoře se po roční přestávce vrátilo stádo beranů. Pochodem skrze pražské centrum demonstrovaly tisíce lidí proti snaze vlády zrušit financování veřejnoprávních médií občanskými poplatky a přesunem pod státní rozpočet dostat Českou televizi a Český rozhlas pod kontrolu politické moci. Kvůli rozsáhlému suchu vyhlásil Zlínský kraj zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek na volném prostranství. Jsem takový, jaký jsem. Jsem autentický člověk, vysvětlil ministr zahraničí a bývalý prominentní teoretik think tanku Institut Václava Klause Petr Macinka, proč po nacistickém vzoru označuje své oponenty za „méněcenné lidi“. Uplynulo 81 let od kapitulace hitlerovského Německa a evropského konce druhé světové války. Na přehradách vltavské kaskády začala plavební sezona.
