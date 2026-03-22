V kauze Sbormistr mohou prohrát všichni
Jsme svědky zásadní debaty o tom, co je víc: zda umělecká svoboda, nebo ochrana obětí
Stává se málokdy, aby nudný právnický pojem „předběžné opatření“, který se používá hlavně v majetkových sporech a případech domácího násilí, budil rozruch mezi milovníky filmů. Minulý týden byl výjimkou. Na předběžné soudní opatření totiž došlo v případu oceňovaného filmu Sbormistr, inspirovaného i kauzou sexuálního zneužívání ve sboru Bambini di Praga. Byl přitom použit poprvé u případu týkajícího se umělecké svobody a ochrany osobnostních práv, neboť Obvodní soud pro Prahu 4 dočasně zakázal vysílání Sbormistra v televizi v Česku.
Spor vyvolala jedna z bývalých sboristek Bambini di Praga Karolína R., která se ve filmu dle svého tvrzení poznala. Zatím ale nemá vyhráno: předběžné opatření je pouze signálem o citlivosti kauzy, v hlavním přelíčení může soud rozhodnout jinak. Ovšem ať už nakonec padne jakýkoli verdikt, případ může mít dalekosáhlé důsledky pro filmařskou obec i pro oběti. Hraje se totiž také o limity umělecké svobody a přistupování k obětem a jejich příběhům.
Sbormistr vypráví o třináctileté Karolíně (tvůrci dodatečně změnili jméno na Valérie, to však v očích soudu nepomohlo) a její starší sestře, které zpívají ve sboru a bojují o přízeň manipulativního sbormistra, jenž mladší z dívek zneužije. Podle obžaloby přitom filmaři zpracovali příběh Karolíny R., aniž by se s ní dohodli.
Soud připustil, že významné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní. Tvůrci naopak tvrdí, že jde o fikční dílo inspirované skutečnými událostmi, ne o příběh konkrétní osoby, a že jméno Karolína bylo zvoleno náhodně.
