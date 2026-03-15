Kultura15. 3. 20262 minuty
Film týdne: Cena v Cannes, vězení v Íránu – nejznámější íránský disident natočil v utajení jeden z filmů roku
Je to zdroj pozornosti, o nějž íránský režisér Džafar Panahí ani v nejmenším nestál. Pozadí pro oscarovou kampaň k jeho filmu Drobná nehoda (nominace na nejlepší mezinárodní film) vytvořily íránským režimem brutálně potlačené lednové protesty a aktuální válka, kterou proti zemi vedou USA a Izrael. Za politicky podvratné a režimu „nepřátelské“ téma snímku oceněného loni Zlatou palmou v Cannes poslal Írán Panahího na rok do vězení. Nastoupit do něj měl hned po návratu z Ameriky po nynějších Oscarech. Pokud by se ale nyní režim změnil, návrat tohoto světově nejznámějšího íránského disidenta by mohl přinést zcela odlišný příběh.
Mohlo by vás zajímat
Respekt/Despekt
Agenda4 minuty
Pět světových zpráv
Agenda2 minuty
Pět českých zpráv
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej15. 3. 2026