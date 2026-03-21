Seriály na březen: Smrtící úskalí seznamek, prokletí hrát Bonda, rodina jako lístek na terapii
Rodina není základ státu, ale spíš pozvánka na léta intenzivní psychoterapie, pokud vás rovnou nestojí život jako v M.R.D. Saint Louis – taková premisa volně propojuje většinu seriálů v březnovém výběru. Všechny přitom k tématu volí odlehčenější cestu komedie naroubované tu mediální satirou, tu dramatem. Vztah mezi otce spisovatelem a dcerou profesorkou řeší Kohout, nový počin autora úspěšných seriálů Ted Lasso a Terapie pravdou. Střet několika generací a rozdílných osobností je páteří českého zástupce ve výběru, Pádu domu Kollerů. Neúnosná tíha očekávání užší i širší rodiny spojená s šancí nepříliš úspěšného herce zahrát si Jamese Bonda je pak jedním z témat seriálu Bait britského herce a rappera Rize Ahmeda.
M.R.D. Saint Louis, 1. března (HBO Max) Podle statistik, které citují detektivové v každém druhém seriálu, je jedním ze tří hlavních důvodů vražd sex. Tvůrci seriálu s výmluvným názvem, který odkazuje k on-line platformě určené hlavně k navázání nezávazných sexuálních afér, tuto poučku pootáčejí do svérázného milostného trojúhelníku – televizní hlasatel počasí, jeho tlumočník do znakové řeči a jeho žena. První dva se ve svých manželstvích nudí a procházejí krizí středního věku. Jako řešení se společně přihlásí na svéráznou seznamku. Ze začátku vzrušující a frivolní rozhodnutí, které utužuje jejich přátelství, má však nečekané následky. Jason Bateman hraje tělesnou kondicí posedlého hlasatele Clarka, David Harbour (šerif ze Stranger Things) jeho dobrosrdečného kumpána. „Sexuální úchylky ostatních lidí jsou legrační,“ dodává k tomu scenárista a režisér Steven Conrad, který svůj seriál kormidluje mezi vážností a absurditou.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu