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•
2 minuty
Trh to nezařídí
Respekt
•
19. 8. 2017
Denní menu
•
3 minuty
Chceme levnější data, křičí lidé v JAR a odpojují se. Přitom platí míň než Češi
Jiří Nádoba
•
11. 7. 2017
Společnost
•
4 minuty
Brno opět vyráží proti operátorům: podává podnět k antimonopolním úřadům
Jiří Nádoba
•
15. 3. 2017
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