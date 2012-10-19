Poznámky z New Yorku
61 článků
Rozpaky na Marsu
Magdaléna Platzová15. 6. 2012
Nepříliš velkolepá show
Magdaléna Platzová25. 5. 2012
Poznámky z New Yorku3 minuty
V srdci prázdnoty
Magdaléna Platzová11. 5. 2012
Pulitzer se letos nekoná
Magdaléna Platzová20. 4. 2012
Absolutní úklid Adrienne Rich
Magdaléna Platzová6. 4. 2012
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Rudé slunce v Metropolitním
Magdaléna Platzová23. 3. 2012
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Hledejte nepřítele
Magdaléna Platzová3. 2. 2012
Matky v podzemí
Magdaléna Platzová5. 1. 2012
Závěsná sbírka kuriozit
Magdaléna Platzová1. 12. 2011
Politici z jiné planety
Magdaléna Platzová10. 11. 2011