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Politika11. 10. 20267 minut

Jak se v Praze skládá koalice. Starosty a Spolu čeká boj o finance. A na koho se dá spolehnout

Lídři dvou nejúspěšnějších uskupení si už vyjasňovali, o jaké gesce mají zájem. V úterý se do jednání zapojí i Praha sobě a Piráti

Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
Filip Zelenka
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Už když se v sobotu večer čekalo na poslední výsledky magistrátních voleb, bylo jasné, jakým směrem vyjednávání o podobě pražské koalice zamíří. Jako první napsali lídrovi vítězného hnutí STAN Petru Hlaváčkovi SMS Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě). A ještě v noci Hlaváček s Portlíkem mluvil. „Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty. Budeme se jich ptát na jejich představy a hledat nějaký plán do budoucna,“ opakoval možný budoucí primátor s tím, že nemůže vyloučit spolupráci s žádnou stranou kromě hnutí ANO.

Jen o pár hodin později na svá slova navázal v nedělní diskusi ČT a oznámil, že dohodu o pražské koalici chce mít hotovou v listopadu. A následně nastínil i svůj plán: jednání chce zahájit v pondělí schůzkou s Portlíkem. Podle informací redakce se s ním však setkal už během dopoledne, tedy před vystoupením v televizi. Politici spolu krátce diskutovali o tom, jaké gesce by oběma subjektům mohly připadnout. Hlaváček pak v neděli večer novinářům jednání potvrdil, ale obsah diskuse přiblížit nechtěl. „Měli jsme kafe, probrali jsme kvalitu kafe a znovu se sejdeme zítra,“ řekl jen.

V pondělí odpoledne se chce sejít s Portlíkem a jeho vyjednávacím týmem, zřejmě v úterý nebo ve středu hodlá pak mít schůzky i s Prahou sobě a Piráty. U těchto debat chtěli být podle informací redakce přítomni i zástupci koalice Spolu. Pravděpodobný budoucí primátor však na dotaz Respektu v neděli večer řekl, že se zástupci Prahy sobě a následně i Pirátů bude jednat sólo.

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