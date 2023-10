Představa, že porážka Hamásu by vyřešila izraelsko-palestinský konflikt, je iluze

"Řada lidí podléhá iluzi, že pokud bude Hamás v Pásmu Gazy na hlavu poražen, tak se tím vyřeší Izraelsko-palestinský konflikt. Ten se ale vůbec nevyřeší. Zůstane tam masa lidí, kteří se cítí diskriminováni. Prokazatelně byli vyhnáni ze svých domovů, i když to my tady dnes při našich proizraelských inklinacích nechceme slyšet... Pokud zmizí ze scény jedna frakce, tak se časem vynoří jiná," říká Břetislav Tureček, který vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha a řadu let působil jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě se sídlem v Jeruzalémě. Jak hodnoti situaci bezmála dva týdny po teroristickém útoku Hamásu na Izrael? Jak radikálové z Pásma Gazy změnili strategii? Čeho můžou Izraelci dosáhnout v rámci chystané invaze? Hrozí otevření více front? A jak současnou válku vnímat v kontextu dlouhodobého konliktu mezi Palestinci a Izraelci a vztahů mezi zeměmi v regionu? Nejen o tom mluví analytik Tureček v podcastu týdeníku Respekt. Poslechněte si také podcast Americká krása: Izrael se může na USA spolehnout. Ale podpora Palestiny mezi Američany sílí