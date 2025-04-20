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Která hra, vedle Minecraftu, přesáhla svůj původní význam?
Respekt
•
20. 4. 2025
Kultura
•
9 minut
Film podle populární počítačové hry Minecraft láme v kinech rekordy a ukazuje, že radost je víc než příběh
Jindřiška Bláhová
•
18. 4. 2025
Kultura
•
8 minut
Všechno je jejich
Fenomén Minecraft, který přesáhl definici počítačové hry, slaví desáté narozeniny
Pavel Turek
•
7. 7. 2019
Anketa
Anketa: Jakou počítačovou hru by si měl zkusit zahrát každý a proč?
Respekt
•
7. 7. 2019
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