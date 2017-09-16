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Slovobraní
Martin Konvička
3 články
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Od nejstarších
Agenda
•
3 minuty
My, Konvičkovi followeři
Marek Švehla
•
16. 9. 2017
Politika
•
3 minuty
Konvička odjíždí na oslíkovi do propadliště dějin
Učitel jihočeské univerzity na výročí 11. září dělal legraci před ambasádou Saúdské Arábie
Ivana Svobodová
•
11. 9. 2016
Externí hlasy
•
3 minuty
Staroměstské fiasko padá na hlavu Krnáčové a Tuhého
Josef Bouška
•
22. 8. 2016
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