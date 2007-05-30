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Seznam všech dvaadvaceti výherců.
Komponované programy budou letos rozhodně důležitou součástí programu LFŠ, protože se bude jednat o setkání významných osobností kulturního i společenského života.
V sobotu 21. července 2007 od 14.30 v kině Hvězda v Uherském Hradišti se koná veřejná debata v rámci sekce Člověk a stáří.
11. 7. od 21.30 hod. se v Letním kině na Střeleckém ostrově koná akce s názvem Předzvěny Letní filmové školy. Budou promítány filmy Muž z Ria a Rytmy Brazílie. Vstup zdarma.
Hudba na Letní Filmové Škole ve znamení brazilských rytmů, undergroundu a mimořádných vystoupení k němým filmům.
Letní filmová škola - múzická galaxie napříč druhy, žánry, napříč diváckým spektrem. Kromě výtvarného umění, fotografie, hudby a tance v této jedinečné soustavě letos zazáří právě divadlo.
Pozvánka k filmové hostině. Takřka 200 celovečerních a 250 krátkometrážních filmů rozdělených do několika cyklů.
Letní filmová škola není jen promítání filmových lahůdek, ale i bohatý doprovodný program. Tenktokrát o chystaných výstavách.
Kompletní informace o 33. ročníku Letní filmové školy najdete ve zvláštní příloze, která vyšla v časopise RESPEKT 23/07.