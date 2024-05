Výstřední miliardář, který si dlouhověkost bere z třísetletých stromů, chce změnit Gruzii ve druhé Rusko

Beethovena v centru Tbilisi by dnes ze zahraničních návštěvníků asi čekal málokdo. Přesto se jeho hlasitě vyhrávaná Óda na radost zrovna nyní vznáší nad hlavami lidského řetězu obepínajícího Evropské náměstí, jedno z nejrušnějších míst gruzínské metropole. Kousek dál jsou ulice zaplavené lidmi v bílých tričkách, které si vzájemně podepisují jako výraz toho, že drží pospolu. A hlavní městský bulvár, Rustaveliho třída, je uzavřen, protože ho zaplnily davy skandující heslo těchto dnů: „Svobodná Gruzie.“ Třiapůlmilionová země mezi Černým a Kaspickým mořem je na nohou a v jejím hlavním městě to vře. Zápas o udržení demokracie v bezprostředním sousedství zachmuřené ruské říše tu právě teď vstoupil do své rozhodující fáze a na každém kroku nabízí trochu jinou, nečekanou tvář.

Radši jsme přestali větrat