Koncentrace

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Kultura
•
3 minuty
Double seberozvoj
Karolína Vránková
•
11. 9. 2022
Agenda
•
5 minut
Porozumět technologiím, lelkovat, spát, vypínat mobil. 5 tipů, jak zlepšit koncentraci
Silvie Lauder
•
19. 5. 2022
Téma
•
14 minut
Neumíte se soustředit?
Nejste v tom sami. Rady, jak s prokletím roztěkanosti naložit
Silvie Lauder
•
15. 5. 2022
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