Pět důvěryhodných jmen pro vrcholnou kontrolu tajných služeb

Dvacet pět let se tu mezi znalci mluví o bezpodmínečné nutnosti civilní kontroly tří zdejších zpravodajských služeb – kontrarozvědné BIS, civilní rozvědky ÚZSI a Vojenského zpravodajství. Po vzoru mnoha západních zemí by se komise, složená z bezúhonných a respektovaných osobností, měla zabývat například tím, zda služby nepracují třeba pro spřátelené politiky a nesbírají kompromitující materiál na jejich konkurenty – a jestli obecně nezneužívají své právo využívat tzv. zpravodajské metody (odposlechy, sledování, přístup do bankovních dat, soukromých, státních nebo firemních dat na internetu atd.), kterými by mohly třeba manipulovat vládní politiku.

Před skoro sedmi lety začal platit zákon, který takovou kontrolní instituci zřídil a nazval ji Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb. A celou dobu od jejího vzniku hledala administrativa – byť kabinet Andreje Babiše v tom moc aktivní nebyl – lidi splňující nárok zákona, kteří by zároveň byli ochotní a rozuměli práci tajných služeb tak, aby mohli kontrolu vykonávat.