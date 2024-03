Islamisté se vracejí a nemíří jenom na Rusko

Kolem teroristických útoků na předměstí Moskvy panuje řada dohadů. Odehrály se v Rusku, zemi, které nelze důvěřovat a která rozhodně nemá pověst pečlivé pravdomluvnosti. V zemi, která vede dobyvačnou válku proti Ukrajině a má rozvratné ambice proti celému Západu. V zemi vedené diktátorským režimem, jenž si svou legitimitu musí budovat pomocí manipulace s veřejným míněním. I když se detaily tragické události, při níž zahynulo téměř 150 lidí, možná nikdy věrohodně nedozvíme a výpovědi zmučených polapených údajných pachatelů nikdy nebudeme moci brát vážně, celé drama odkazuje k jedné nepopiratelné skutečnosti: islamističtí teroristé, se kterými se Západ a významná část světa potýkaly především první dvě desetiletí tohoto století, jsou zpět.

K teroristickému útoku se přihlásila organizace Islámský stát-Chorásán (ISIS-K), tedy pobočka nechvalně proslulého Islámského státu (IS), který několik let okupoval významnou část Sýrie a Iráku. Stejné pachatele za činem vidí i rozvědka Spojených států, jež před útokem Moskvu navíc předem varovala. Útok také není žádným bleskem z čistého nebe, stejná militantní skupina, jejíž základna se nachází na území Afghánistánu, zaútočila letos v lednu v Íránu (i v tomto případě předcházelo varování Spojených států). Tam si její útok vyžádal více než 80 obětí.

Nesmrtelní

K tomu se samozřejmě okamžitě vynořuje řada otázek. Cožpak není IS dávno na hlavu poražen? Vždyť americký prezident Donald Trump oznámil jeho úplnou a absolutní porážku již v roce v roce 2019. A pokud nebyl poražen, proč by útočil proti Rusku nebo Íránu? A když už útočí, co to má společného s námi?

IS byl společným úsilím Američanů, ale také Iráku a syrského Asadova režimu s podporou Ruska poražen ve své „státní“ podobě, kdy fungoval jako samozvaný chalífát. Jeho tehdejší vůdce Abú Bakr al-Bagdádí porážku vlastně oficiálně oznámil již před svou smrtí v roce 2019 a předal symbolicky žezlo lokálním organizacím. Ty se činí v oblastech, o kterých se tady na Západě nemluví zase tolik často, především v Africe. Ale činí se více, než si dokážeme představit, jenom za posledních dvanáct měsíců experti evidují více než tisíc útoků různé intenzity, v nichž bylo celkem zabito či zraněno okolo 5000 osob. V některých afrických státech také dokážou islamističtí teroristé držet celé části území.