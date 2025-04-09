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Astrounat Brázda
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Výhody členství v Klubu Respektu

PROČ BÝT V KLUBU RESPEKTU?

  • Díky vám může být Respekt ještě lepší. Přispíváte k rozvoji kvalitní žurnalistiky.
  • Budeme vás jako první informovat o tom, co díky vaší podpoře chystáme a kde se s námi můžete potkat.
  • Můžete s námi být v kontaktu ve speciální skupině na Facebooku.

VÝHODY PRO VŠECHNY ČLENY KLUBU

  • Budete dostávat magazíny Respekt Speciál poštou. Vždy dostanete speciál, který vyjde v době aktivního předplatného s Klubem.
  • Ve Správě účtu můžete omezit zobrazování reklamních ploch.
  • Můžete odemknout až 5 článků měsíčně pro své známé.
  • Budete dostávat zvýhodněné nabídky na naše akce.

OSTATNÍ VÝHODY PRO VŠECHNY PŘEDPLATITELE

  • Čtení na webu Respekt.cz včetně on-line archivu od roku 1990.
  • Mobilní aplikace pro tablety a smartphony s iOS či Androidem.
  • Týdeník Respekt v digitální podobě můžete číst a poslouchat s předstihem už v neděli v poledne.
  • Audioverze Respektu v aplikaci Audiotéka, na webu Audioteka.cz či v aplikaci Respektu.
  • Zajímavé čtení si můžete ukládat na později.
  • Články vámi vybraných oblíbených autorů vám budou chodit na e-mail.
  • Můžete odemknout 2 články měsíčně pro své známé.

Děkujeme, že

  • spolu s námi podporujete kvalitní žurnalistiku
  • spolu s námi hledáte pravdu a kriticky nahlížíte na informace
  • spolu s námi trváte na zásadách a hodnotách občanské společnosti

Informace pro stávající předplatitele

Pokud už si Respekt předplácíte a chtěli byste změnit využívat výhod Klubu, máte dvě možnosti:

  1. Objednejte si zcela nové předplatné podle vašich představ. My vám následně to původní zrušíme a o nevyužitou část peněz vám prodloužíme nové předplatné s Klubem.
  2. Napište nám na [email protected] a my všechno zařídíme za vás.