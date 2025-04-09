Výhody členství v Klubu Respektu
PROČ BÝT V KLUBU RESPEKTU?
- Díky vám může být Respekt ještě lepší. Přispíváte k rozvoji kvalitní žurnalistiky.
- Budeme vás jako první informovat o tom, co díky vaší podpoře chystáme a kde se s námi můžete potkat.
- Můžete s námi být v kontaktu ve speciální skupině na Facebooku.
VÝHODY PRO VŠECHNY ČLENY KLUBU
- Budete dostávat magazíny Respekt Speciál poštou. Vždy dostanete speciál, který vyjde v době aktivního předplatného s Klubem.
- Ve Správě účtu můžete omezit zobrazování reklamních ploch.
- Můžete odemknout až 5 článků měsíčně pro své známé.
- Budete dostávat zvýhodněné nabídky na naše akce.
OSTATNÍ VÝHODY PRO VŠECHNY PŘEDPLATITELE
- Čtení na webu Respekt.cz včetně on-line archivu od roku 1990.
- Mobilní aplikace pro tablety a smartphony s iOS či Androidem.
- Týdeník Respekt v digitální podobě můžete číst a poslouchat s předstihem už v neděli v poledne.
- Audioverze Respektu v aplikaci Audiotéka, na webu Audioteka.cz či v aplikaci Respektu.
- Zajímavé čtení si můžete ukládat na později.
- Články vámi vybraných oblíbených autorů vám budou chodit na e-mail.
- Můžete odemknout 2 články měsíčně pro své známé.
Děkujeme, že
- spolu s námi podporujete kvalitní žurnalistiku
- spolu s námi hledáte pravdu a kriticky nahlížíte na informace
- spolu s námi trváte na zásadách a hodnotách občanské společnosti
Informace pro stávající předplatitele
Pokud už si Respekt předplácíte a chtěli byste změnit využívat výhod Klubu, máte dvě možnosti:
- Objednejte si zcela nové předplatné podle vašich představ. My vám následně to původní zrušíme a o nevyužitou část peněz vám prodloužíme nové předplatné s Klubem.
- Napište nám na [email protected] a my všechno zařídíme za vás.