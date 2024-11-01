Často kladené otázky
Jak si mohu předplatit verzi Respektu pro iPad a iPhone přes váš e-shop a jaké jsou výhody tohoto nákupu?Předplatné týdeníku Respekt pro iPad a iPhone si můžete zakoupit v našem e-shopu. Při objednávce získáte své uživatelské jméno a heslo, pod nimž se budete do aplikace přihlašovat. Pokud jste již registrovaným uživatelem (tj. využíváte uživatelské jméno a heslo k přihlášení do online archivu nebo k dalším elektronickým produktům), použijte své stávající přihlašovací údaje.Ve svém přístroji si poté zdarma přes App Store stáhněte aplikaci Respektu pro iPad a iPhone. Přímo v aplikaci tapněte ve spodní liště na tlačítko Předplatné a systém vás vyzve k zadání vašich přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla). Po jejich doplnění vám bude obsah týdeníku Respekt zpřístupněn – odemknou se vám všechna čísla, na která máte nárok (tj. ode dne, kdy vám bylo předplatné aktivováno).Výhodou objednávky předplatného přes náš e-shop je nižší cena a možnost využívat další aplikace, které jsou součástí Respektu Digital či Respektu Premium (např. aplikace pro Android, Audioverze či online archiv Respekt.cz). Naopak při nákupu přes App Store není možné zpřístupnit stejný obsah na webu Respektu.
Zobrazují se mi notifikace na aktuální vydání, ale Respekt se mi automaticky nestáhne. V čem je problém?Pro automatické stahování aktuálních vydání Respektu musíte být připojen(a)i na WiFi. Pokud jste v momentě vydání nového Respektu nebyl(a)i na signálu WiFi, zvolte stažení nového čísla přímo v aplikaci Respektu (nové vydání se opět stáhne na pozadí, nemusíte zůstávat v aplikaci).
Vydání se mi automaticky samo nestahuje a nechodí mi ani notifikace.Notifikace a automatické stahování nových vydání u Respektu musíte mít povolené ve svém zařízení. Pokud jste při instalaci aplikace tuto možnost odmítl(a)i, můžete jíi aktivovat v Nastavení – zvolte Oznámení a níže v položkách „V Oznamovacím centru nejsou:“ vyberte Týdeník Respekt a v něm zvolte přiřazení do Oznamovacího centra.
Jak zruším automatické obnovování předplatného v případě objednávky přes App Store?Zrušení automatického obnovování předplatného, které jste si objednal(a) přes App Store, můžete učinit přes aplikaci App Store. Návod naleznete na stránkách Apple.
Proč se nelze přihlásit pod uživatelským jménem a heslem na více zařízeních současně?Na jiném zařízení stejného typu se můžete přihlásit s jedním uživatelským jménem až v některý další kalendářní den (zároveň na původním zařízení dojde k odhlášení, avšak stažený obsah zůstane dostupný). Neomezený přístup bude mít tedy pouze naposledy přihlášené zařízení. V případě potíží si prosím ověřte, zda někdo cizí nepoužívá váš uživatelský účet.
Postupy při nefunkční aplikaci:Pokud máte problémy s aplikací, zkontrolujte prosím nejdříve, zda máte aplikaci aktualizovanou na poslední verzi.
Zkuste aplikaci restartovat. Dvojitým stisknutím tlačítka plochy zobrazte poslední použité aplikace. Přejíždějte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete aplikaci, kterou chcete zavřít. Aplikaci zavřete tím, že přes její náhled přejedete prstem nahoru.
Ve výjimečných potížích je třeba aplikaci zcela smazat a znovu nainstalovat. Aplikaci smažete přidržením prstu na její ikoně, dokud se tato neroztřese. V rohu ikony aplikace poté klikněte na křížek. Potvrďte její smazání a tlačítkem Home systém mazání aplikací ukončete. Opětovné nahrání aplikace provedete buď přímo přes App Store, nebo nahráním z iTunes přes počítač.
Další dotazyTechnické dotazy k aplikaci pište na [email protected]
Dotazy ohledně předplatného posílejte na [email protected]
Recenze
- S aplikací Respektu pro iPad jsem byl vždycky spokojený, ale nová aplikace je mnohem lepší, hlavně skvělým využitím na telefonech. Díky!
- Podporuje newstand a má perfektní a logické ovládání. Samozřejmě obsah je špička. Navíc je o den dřív než na stáncích.
- Nejlepší český časopis na AppStore. Perfektní zpracování, ani moc jednoduché ani moc složít…
- El. verze Respektu je zatím nejlepší el. časopis, který jsem měl v ruce. Opravdu budí dojem náhražky papírového časopisu.
- Nenapadá mi nic, co by som mohol vytknut, perfektná aplikacia, ktorá zachovává vizuálny styl časopisu, ale zároven ho vhodne a ergonomicky prisposobuje iPadu, radost čitat. Idete prikladom, velky Respekt.
- Mezi českými časopisy ten s nejlépe provedenou aplikací, Týden je proti němu zcela amatérsky zpracován.
- Z aplikace Respektu jsem nadšen. Kupoval jsem si Respekt tištěný, takže po zakoupení iPadu jsem měl volbu jasnou. Aplikace je velmi přehledná a intuitivní. S kvalitním obsahem je to jasná volba. Máte jednoho zaručeného zákazníka.