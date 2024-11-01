Android
Často kladené otázky
Jak si mohu předplatit verzi Respektu pro Android přes váš e-shop a jaké jsou výhody tohoto nákupu?Předplatné týdeníku Respekt pro tablety a smartphony s operačním systémem Android si můžete zakoupit v našem e-shopu. Při objednávce získáte své uživatelské jméno a heslo, pod nimž se budete do aplikace přihlašovat Pokud jste již registrovaným uživatelem (tj. využíváte uživatelské jméno a heslo k přihlášení do online archivu nebo k dalším elektronickým produktům), použijte své stávající přihlašovací údaje.Ve svém přístroji si poté zdarma přes Obchod Play stáhněte aplikaci Respektu. Přímo v aplikaci tapněte ve spodní liště na tlačítko Předplatné a systém vás vyzve k zadání vašich přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla). Po jejich doplnění vám bude obsah týdeníku Respekt zpřístupněn – odemknou se vám všechna čísla, na která máte nárok (tj. ode dne, kdy vám bylo předplatné aktivováno).Výhodou objednávky předplatného přes náš e-shop je nižší cena a možnost využívat další aplikace, které jsou součástí Respektu Digital či Respektu Premium (např. aplikace pro iPad a iPhone, audioverze či, online archiv Respekt.cz). Naopak při nákupu přes Google Play není možné zpřístupnit stejný obsah na webu Respektu.
Proč se nelze přihlásit pod uživatelským jménem a heslem na více zařízeních současně?Na jiném zařízení stejného typu se můžete přihlásit s jedním uživatelským jménem až v některý další kalendářní den (zároveň na původním zařízení dojde k odhlášení, avšak stažený obsah zůstane dostupný). Neomezený přístup bude mít tedy pouze naposledy přihlášené zařízení. V případě potíží si prosím ověřte, zda někdo cizí nepoužívá váš uživatelský účet.
Postupy při nefunkční aplikaci:Pokud máte problémy s aplikací, zkontrolujte prosím nejdříve, zda máte aplikaci aktualizovanou na poslední verzi. Případně zkuste aplikaci restartovat. Ve výjimečných potížích je třeba aplikaci zcela smazat a znovu nainstalovat.
Další dotazyTechnické dotazy k aplikaci pište na [email protected]
Dotazy ohledně předplatného posílejte na [email protected]
Recenze
- Zkouším novou aplikaci pro Android na svém tabletu a nadšeně tleskám. Děkuji moc!
- Huraaaa! Konecne vas muzu cist na smartphonu!
- Nová aplikace vypadá výborně. Problém s malým písmem vyřešen a konečně jde instalovat i na mobil. Zůstala zachována grafika tištěného vydání, což je super.
- Bezva! Aplikace funguje bezvadně, čtení je bezproblémové, ovládání jednoduché a vypadá to jako papírový Respekt.
- Takhle má vypadat časopis v post-pc době.
- Nejlepší (a nejlevnější) cesta, jak číst Respekt v zahraničí.
- Konečně pořádně napsaná app. Výborné čtení v profi kabátě. Kdyby takhle fungovali i ostatní.