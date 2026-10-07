Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení 11. listopadu generální stávka
Ve Španělsku se 11. listopadu uskuteční generální stávka, na níž se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. Informoval o tom deník El País, podle něhož půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace v zemi. Konat se bude necelé tři týdny před předčasnými parlamentními volby a dva dny před oficiálním zahájením volební kampaně, v níž bude bytová krize zřejmě jedním z hlavních témat, zejména levicových stran.
Čtyřiadvacetihodinová generální stávka ve Španělsku má být oficiálně vyhlášena za "důstojné mzdy, za které lze pořídit slušné bydlení", píší místní média. Iniciovalo ji Sdružení nájemníků, které už dva týdny organizuje v Madridu protesty, k nimž se připojili lidé i v dalších městech země.
Několik tisíc lidí za lepší ochranu nájemníků také táboří na náměstích v několika městech, včetně Madridu, kde zůstávají navzdory dešťům z tohoto týdne. "Otevřeli jsme novou éru, v níž si právo na bydlení vybojujeme z ulic," řekla tento týden mluvčí Sdružení nájemníků Alicia del Río na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol, kde se počty stanů od 26. září rozrostly až na asi 2000. Vedení madridského regionu se přitom snaží u soudu dosáhnout toho, aby španělská vláda a policie tábor vyklidily.
Tyto protesty kvůli krizi bydlení spustilo 23. září soudní vystěhování 87leté Maricarmen Abascal z madridského bytu, v němž žila v nájmu 70 let. Nový majitel jí ale před několika lety zvýšil nájemné víc než pětinásobně na 2650 eur, ačkoliv žena pobírá důchod 1350 eur. Minulý týden se její advokátce podařilo dohodnout s majitelem bytu, že se žena může vrátit, dostane smlouvu na osm let a bude platit podobný nájem, jaký léta platila.
Demonstranti minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu, v níž levicová vláda Pedra Sáncheze neměla většinu, ale podporovaly ji menší regionální strany, včetně dvou formací katalánských separatistů, z nichž jedna v pátek hlasovala spolu s pravicovou opozicí proti dekretům o bydlení.
Protesty kvůli krizi bydlení, s níž se Španělsko potýká už řadu let, přispěly k tomu, že premiér Sánchez tento týden oznámil předčasné volby na 29. listopadu. V řádném termínu se měly konat někdy v první polovině příštího roku. Lídr sociálnědemokratické strany PSOE Sánchez, který je v úřadu od roku 2018, čelil letos sílícím výzvám k předčasným volbám. Opozice ho v posledních týdnech kritizovala zejména kvůli migrační krizi v Ceutě.