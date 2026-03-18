USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy a povolí obchody s Venezuelou
Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností. USA a Izrael od konce února útočí na Írán, který na to reaguje mimo jiné útoky na lodě v Hormuzském průlivu; tam se prakticky zastavila nákladní doprava, což výrazně zvýšilo ceny ropy.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že Trump pozastaví platnost takzvaného Jonesova zákona ve snaze zajistit plynulé zásobování důležitými zdroji v době pokračujících útoků na Írán. "Tento krok umožní dovážet bezplatně do amerických přístavů klíčové suroviny jako ropu, zemní plyn, hnojiva či uhlí po dobu 60 dnů," řekla.
Zákon přijatý ve 20. letech minulého století má chránit americké rejdařské společnosti tím, že zavádí povinnost přepravovat zboží mezi americkými přístavy na lodích plujících pod americkou vlajkou. Normě se podle agentury často kladou za vinu vysoké ceny zemního plynu.
Americké ministerstvo financí také povolilo venezuelské státní společnosti PDVSA prodávat ropu přímo americkým firmám a na světové trhy. USA přitom přímé kontakty se společností financující venezuelský autoritářský režim dlouhá léta blokovaly prostřednictvím sankcí.
Obě rozhodnutí jsou dalším důkazem tlaku, jemuž Trumpova administrativa čelí kvůli zdražujícím pohonným hmotám v důsledku americko-izraelské války proti Íránu. Republikánský prezident voličům mimo jiné sliboval snižování cen benzínu i nafty, jejichž zdražení by jeho strana mohla zaplatit ztrátou voličů před listopadovými kongresovými volbami.
Cena severomořské ropy Brent se ve středu zvýšila o více než šest procent a blížila se ke 110 dolarům za barel. Před útokem na Írán a omezením provozu v Hormuzském průlivu se přitom pohybovala okolo 70 dolarů.