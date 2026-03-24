Údajná skupina hlásící se k požáru v Pardubicích začala vyhrožovat LPP Holding
Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která se přihlásila k pátečnímu požáru ve zbrojovce LPP Holding v Pardubicích, vyhrožuje firmě, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Prohlášení zaslala ČTK a zveřejnila na webu.
LPP Holding to komentoval tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat. Vazby na Elbit Systems ale pardubická firma odmítla už dřív s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Společnost již o víkendu uvedla, že škody půjdou do stamilionů.