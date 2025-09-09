Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, Trump dal úderu zelenou
Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují, že úder provedla v katarské metropoli Dauhá a že při něm zahynul šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety. Podrobnosti o útoku zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti.
Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet. Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.
čtk,tb