Hlaváč: Vláda bude schvalovat novou koncepci armády
Vláda má armády 19. října schvalovat novou koncepci výstavby Armády ČR. Dokument má určit rozvoj schopností armády ve střednědobém horizontu, nemá ale být seznamem plánovaných nákupů. Na bezpečnostní konferenci Defenceo v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč s tím, že armáda bude koncepci následně vysvětlovat mimo jiné zástupcům obranného průmyslu.
Bez pochopení celkového směřování výstavby schopností a jejích cílů podle Hlaváče může mezi armádou a obranným průmyslem docházet k nedorozuměním ohledně toho, co armáda potřebuje. Novou koncepci proto chce armáda vysvětlovat například na konferencích či průmyslových dnech.
Dosavadní koncepci výstavby Armády ČR 2035 schválila vláda v prosinci 2023. Strategický dokument stanovuje hlavní směry výstavby a rozvoje armády a její podobu do roku 2035. Aktualizovaný dokument má stanovovat cíle do roku 2040 a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) si jeho přípravu stanovil jako jeden ze svých aktuálních úkolů loni v prosinci po nástupu do funkce.
Dokument by se měl vrátit k původní koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO a zaměřit se na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Hlaváč zároveň za nejaktuálnější úkoly označil modernizaci těžké a střední brigády a doplňování munice, zásob a vybavení jednotlivce. Stejně důležité je podle něj výrazně zrychlit zavádění nových technologií k jednotkám. Armáda musí být schopna plnit závazky v kolektivní obraně a zároveň zabezpečovat obranu českého území.
Zkušenosti z války na Ukrajině podle něj ukazují, že vývojový cyklus některých technologií se už nepočítá na roky, ale na měsíce či týdny. Zmínil drony, prostředky proti dronům, senzory, elektronický boj, software či umělou inteligenci. Pokud by armáda technologii pět let specifikovala, soutěžila a pořizovala, mohla by podle Hlaváče nakonec nakoupit řešení, které už bude technologicky překonané.
Armáda proto podle něj nemůže všechny prostředky nakupovat stejným způsobem. Strategické systémy, například tanky, bojová vozidla nebo systémy protivzdušné obrany, mají jiný životní cyklus než drony, software či senzory. U rychle se měnících technologií chce armáda experimentovat, pořizovat malé série, zkoušet je u jednotek a řešení, která se osvědčí, rychle zavádět.
Hlaváč také uvedl, že generálská rada armády v pondělí schválila nový inovační systém, který má být podložen koncepcí inovací. Jeho součástí má být koncept experimentování, do kterého se bude moci zapojit také obranný průmysl. V armádní struktuře má vzniknout experimentální prvek složený nejen z profesionálních vojáků, ale také z příslušníků aktivní zálohy. Armáda do něj chce přilákat mimo jiné studenty civilních vysokých škol.