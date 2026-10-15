Havlíček: Vláda navýší kvóty pro pracovníky z Filipín a Indie
Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. V pořadu Sorry jako to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny.
Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Pořad se natáčel o víkendu, zveřejněn byl ve středu večer. Havlíček je nyní s podnikatelskou delegací v Indii. Firmy považují kvóty na zahraniční pracovníky za nedostatečné, kritizují také podle nich zdlouhavý proces přijímání.
České firmy letos od července tři měsíce v řadě vyčerpaly měsíční kvótu pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. Stalo se tak poprvé od zvýšení kapacity v roce 2024, řekl minulý týden řídící partner společnosti Orienta Czech Tomáš Surka.
Podle něj přestává současná kapacita programu stačit poptávce českých firem. Česko v Programu kvalifikovaný zaměstnanec vyčlenilo pro pracovníky z Filipín roční kvótu 10.300 míst. Kvóta je rozdělena na měsíční limity, které vycházejí na zhruba 858 míst a nelze je mezi jednotlivými měsíci převádět. Surka doporučil kvóty navýšit minimálně na 15.000 míst ročně.
Havlíček v pořadu řekl, že kvóty na zahraniční pracovníky v současnosti nestačí u dvou až tří zemí, jsou mezi nimi Filipíny, Indie a zřejmě Kazachstán. "Takže u těchhle destinací ty kvóty lehce navýšíme," uvedl ministr. "Pro průmysl je to hrozně důležité, Filipínci jsou zodpovědní pracovníci," doplnil. Firmy podle Havlíčka využívají zahraniční pracovníky tam, kde nenajdou pracovníky na českém trhu.
O možných filipínských pracovnících plánuje s Juchelkou jednat i přímo na Filipínách, kam se ministři chystají začátkem příštího roku. Kromě nedostatečných kvót si firmy stěžují také na to, že nemohou naplnit nevyužitá místa z prvního pololetí letošního roku, protože je stát na další měsíce nepřevádí. Firmám navíc chybí informace o tom, kolik žádostí o filipínské pracovníky je před nimi ve frontě a jak dlouho vyřizování bude trvat. V tiskové zprávě na to dnes upozornila společnost GrapeCare, která firmám zahraniční zaměstnance zajišťuje.
Podle GrapeCare ministerstvo průmyslu na brněnském strojírenském veletrhu avizovalo, že kvóty od ledna příštího roku zvýší na 12 000 míst. Nadále ale bude platit měsíční limit a nevyčerpaná místa nebude možné převádět.
Podle údajů úřadu práce v Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval 14 923. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil. Meziročně se zvedl o 42 procent. Kromě průmyslu má Česko zájem o filipínské pracovníky také pro působení ve zdravotnictví a sociálních službách.
Příchod zhruba 50 zdravotních sester očekává například Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, z nemocnic by zřejmě měla být první, kde začnou filipínští zdravotníci pracovat. Podle jejího mluvčího Petra Sulka by měly do ČR dorazit buď na konci letošního nebo začátkem příštího roku.
"Jsou to vysokoškolsky vzdělané sestry s nejméně dvěma roky praxe. Jsou mezi nimi například i radiologičtí asistenti," řekl. V současné době podle něj intenzivně studují češtinu online, po příjezdu je čeká další jazykový kurz. Nemocnice pro ně zajišťuje i ubytování, bankovní účty nebo pojištění.
Firmy budou moci od příštího roku získat kvalifikované pracovníky také z Indonésie. "Nová roční kvóta startuje na 300 pracovnících a zájem velkých průmyslových podniků potvrzuje, že jde o správnou cestu," napsala právnička Petra Silovská, která se pracovní migraci věnuje. V případě Indonésie podle Silovské mohou firmy dělat nábory svépomocí přímo v této asijské zemi a nemusí spoléhat na české personální agentury.