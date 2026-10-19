Debata o migraci na summitu byla vyhrocená, velmi silná slova pronesl Babiš
Páteční debata na summitu EU, která se týkala migrační politiky, byla podle diplomatických zdrojů, které citoval server Politico, vyhrocená, nepříjemná a nedůstojná úrovně Evropské rady. Velmi silná slova podle bruselského serveru použili zejména dánská premiérka Mette Frederiksen a český premiér Andrej Babiš. Ten po skončení jednání novinářům řekl, že v jednu chvíli hrozilo, že se účastníci summitu nedohodnou na společných závěrech schůzky. Zmínil rovněž výrazný střet se Španělskem, jehož premiér Pedro Sánchez podle něj situaci v oblasti migrace hodnotí příliš optimisticky.
Debata o migraci se v pátek protáhla na více než dvě hodiny. Ještě před začátkem summitu se přitom konala i takzvaná migrační snídaně, což je akce zemí zastávajících podobné postoje ke zpřísnění migrační politiky EU. Zúčastnil se jí i český premiér. Právě na této ranní schůzce vedené italskou premiérkou Giorgiou Meloni a dánskou premiérkou Mette Frederiksen zazněl podle Babiše návrh, který by Evropské komisi uložil, aby členským státům poskytla větší prostor při odmítání žádostí o azyl a větší pravomoci v boji proti nelegální migraci.
Podle tří diplomatů získala tato iniciativa podporu více než 12 zemí, ale nakonec ztroskotala, když se k ní odmítli připojit francouzský prezident Emmanuel Macron, lucemburský premiér Luc Frieden a španělský premiér Pedro Sánchez.
Jeden z diplomatů označil páteční diskusi za hroznou, podle jiných byla velmi vyhrocená a velmi přímá. Jeden z diplomatických zdrojů rovněž uvedl, že předseda Evropské rady António Costa měl zasáhnout a diskusi ukončit.
Informace o tom, co přesně zaznělo, se liší, ale oba diplomaté se shodli, že dánská premiérka a český premiér použili velmi silná slova, když spojovali migrační politiku s "obranou evropské civilizace". Třetí diplomat uvedl, že výměna názorů byla sice vášnivá, ale stále zůstala politická a byla "nezbytná k tomu, aby se debata přiblížila skutečným obavám voličů".
Nakonec byla část závěrů summitu EU týkající se migrace schválena, nicméně oproti původnímu návrhu ve výrazně zkrácené podobě. Z konečného textu vypadly například výzvy k účinnějšímu navracení migrantů, většímu tlaku na země, které při návratech nespolupracují, i pasáže o ochraně vnějších hranic, boji proti převaděčství a monitorování sociálních sítí.
Zůstala pouze obecná zmínka o strategické diskusi o migraci, záměru Evropské komise připravit ve spolupráci s členskými státy krizový rámec a příslib, že se Evropská rada k tématu vrátí na některém z příštích zasedání.
Český premiér k tomu po skončení summitu uvedl, že návrh Meloni a Frederiksen byl konkrétnější a ukládal Evropské komisi, aby uvolnila ruce členským státům, poskytla jim větší kompetence či umožnila odmítání azylu. Španělsko má podle něj před volbami a španělský premiér má o migraci odlišné představy.
"Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili," řekl český premiér.