0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
4. 8. 2025

Česko podle NKÚ přichází o desítky miliard korun kvůli nelegálnímu zaměstnávání

Česko mohlo během let 2019 až 2022 přijít kvůli nelegálnímu zaměstnávání asi o 92 miliard korun. Odpovědné úřady, které mají nelegální zaměstnávání na starosti, si včas nepředávaly potřebné údaje a nedoměřovaly pojistné zaměstnavatelům, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání cizinců. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontrolní úřad mimo jiné zjistil, že ministerstvo financí nežádalo o přeplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaplatilo za nelegálně pracující uchazeče o zaměstnání (pojistné za ně platí stát). Ministerstvo financí s tím nesouhlasí. "MF tyto individuální nároky ze zákona vůbec řešit nemůže a úřad navíc ani nedisponuje jmenovitým seznamem pojištěnců, ale pouze jejich počtem," sdělil ČTK mluví ministerstva Ondřej Macura.

Vzájemné započítávání pohledávek mezi MF a pojišťovnami by znamenalo značnou administrativní zátěž spojenou s navýšením nákladů na administrativu v řádech nejméně desítek milionů korun, poznamenal Macura. Tento systém výměny informací mezi MF a zdravotními pojišťovnami upravuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

NKÚ také píše, že daňové kontroly, které uskutečnila v letech 2021 až 2023 Finanční správa ČR na základě podnětů od kontrolních orgánů, měly nízký fiskální efekt. Šlo podle něj o milion korun. NKÚ dále zjistil, že Česká správa sociálního zabezpečení ani Státní úřad inspekce práce nedoměřovaly platby zákonných pojistných zaměstnavatelům, kteří dostali pokutu za nelegální práci cizinců.

Ministerstvo práce v reakci na zprávu NKÚ uvedlo, že ohledně nelegální práce přijalo množství opatření s cílem potírání tohoto jednání. Šlo například o úpravu definice nelegální práce, které zjednodušilo její prokazování, zvýšení kontrolních pravomocí inspektorů nebo možnost ukládání nových trestů jako je zákaz činnosti a trest zveřejnění rozhodnutí o pokutě. "Negativní dopady nelegální práce jsou příliš velké na to, abychom v potírání tohoto nešvaru ještě nepřitvrdili. Tratí na tom nejen stát, ale i samotný pracovník. Proto jsme přijali opatření, která potírání nelegální práce dále zefektivní," sdělil ČTK ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Od října se navíc změní ohlašovací povinnost práce cizinců. Cizinec nebude smět začít pracovat bez jejího splnění. Jinak se zaměstnavatel dopustí přestupku nehlášené práce. Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, který schválily Sněmovna i Senát, má toto od července příštího roku rozšířit na všechny zaměstnance.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy