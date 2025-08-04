Česko podle NKÚ přichází o desítky miliard korun kvůli nelegálnímu zaměstnávání
Česko mohlo během let 2019 až 2022 přijít kvůli nelegálnímu zaměstnávání asi o 92 miliard korun. Odpovědné úřady, které mají nelegální zaměstnávání na starosti, si včas nepředávaly potřebné údaje a nedoměřovaly pojistné zaměstnavatelům, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání cizinců. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).
Kontrolní úřad mimo jiné zjistil, že ministerstvo financí nežádalo o přeplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaplatilo za nelegálně pracující uchazeče o zaměstnání (pojistné za ně platí stát). Ministerstvo financí s tím nesouhlasí. "MF tyto individuální nároky ze zákona vůbec řešit nemůže a úřad navíc ani nedisponuje jmenovitým seznamem pojištěnců, ale pouze jejich počtem," sdělil ČTK mluví ministerstva Ondřej Macura.
Vzájemné započítávání pohledávek mezi MF a pojišťovnami by znamenalo značnou administrativní zátěž spojenou s navýšením nákladů na administrativu v řádech nejméně desítek milionů korun, poznamenal Macura. Tento systém výměny informací mezi MF a zdravotními pojišťovnami upravuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
NKÚ také píše, že daňové kontroly, které uskutečnila v letech 2021 až 2023 Finanční správa ČR na základě podnětů od kontrolních orgánů, měly nízký fiskální efekt. Šlo podle něj o milion korun. NKÚ dále zjistil, že Česká správa sociálního zabezpečení ani Státní úřad inspekce práce nedoměřovaly platby zákonných pojistných zaměstnavatelům, kteří dostali pokutu za nelegální práci cizinců.
Ministerstvo práce v reakci na zprávu NKÚ uvedlo, že ohledně nelegální práce přijalo množství opatření s cílem potírání tohoto jednání. Šlo například o úpravu definice nelegální práce, které zjednodušilo její prokazování, zvýšení kontrolních pravomocí inspektorů nebo možnost ukládání nových trestů jako je zákaz činnosti a trest zveřejnění rozhodnutí o pokutě. "Negativní dopady nelegální práce jsou příliš velké na to, abychom v potírání tohoto nešvaru ještě nepřitvrdili. Tratí na tom nejen stát, ale i samotný pracovník. Proto jsme přijali opatření, která potírání nelegální práce dále zefektivní," sdělil ČTK ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Od října se navíc změní ohlašovací povinnost práce cizinců. Cizinec nebude smět začít pracovat bez jejího splnění. Jinak se zaměstnavatel dopustí přestupku nehlášené práce. Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, který schválily Sněmovna i Senát, má toto od července příštího roku rozšířit na všechny zaměstnance.
čtk, maf