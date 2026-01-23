Američany na Mnichovské bezpečnostní konferenci povede šéfdiplomat Marco Rubio. Už ne viceprezident Vance
Americkou delegaci na Mnichovské bezpečnostní konferenci v letošním roce povede ministr zahraničí Marco Rubio, naopak viceprezident J. D. Vance, který Spojené státy v bavorské metropoli zastupoval v loňském roce, není očekáván. Dnes to s odvoláním na své zdroje uvedla bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR). Vance loni na konferenci vystoupil s projevem tvrdě kritizujícím Evropu, naopak Rubiova účast by mohla naznačovat vstřícnější americké postoje. Konference, která je jedním z vrcholných světových bezpečnostních fór, se letos koná od 13. do 15. února.
Americkou účast v Mnichově každoročně ostře sledují média a také analytici. Loni Vance v Mnichově kritizoval Evropu za podle něj špatný stav demokracie, obvinil ji z omezování svobody projevu a vyzval ji k tvrdému přístupu k přistěhovalectví. Stanice BR poznamenala, že viceprezidentův projev tehdy část publika zaskočil a šokoval a že jeho slova v Evropě rezonují dodnes.
Zatímco amerického viceprezidenta vnímají analytici jako politického jestřába, který se neobává tvrdých výroků, šéf diplomacie a národněbezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Rubio je považován spíše za tradicionalistu, který si vztahů s Evropou cení více než Trump.
Americkou delegaci budou tvořit i zákonodárci z Trumpovy Republikánské strany i z konkurenční Demokratické strany. V Mnichově se očekává rovněž příjezd několika demokratických guvernérů států USA včetně kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.
Newsom se tento týden zúčastnil výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, kde kritizoval Trumpa kvůli tomu, že podle něj ničí mezinárodní spojenectví vytvořená po druhé světové válce a že Spojené státy se pod jeho vedením změnily k nepoznání. Newsom zároveň vyslovil výhrady vůči Evropanům, které vyzval, aby se Trumpovi postavili, zejména v otázce Grónska, které americký prezident požadoval získat od Dánska. "Nastal čas začít jednat vážně a přestat být spoluviníky. Je čas se postavit zpříma, pevně a mít kuráž," řekl guvernér.
Pořadatelé v Mnichově letos počítají s vystoupením asi pěti desítek hlav států a vlád a stovek dalších politiků, diplomatů a odborníků na zahraniční a bezpečnostní politiku. Česko bude stejně jako v loňském roce zastupovat prezident Petr Pavel.
