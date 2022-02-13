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4 články
Od nejnovějších
Od nejstarších
Agenda
•
2 minuty
Návrat do eurokanclu
Kateřina Šafaříková
•
13. 2. 2022
Kontext
•
16 minut
Domov versus kancelář
Jak pandemie zahýbala s rolí kanceláře v životech bílých límečků
Klára Zajíčková
•
31. 10. 2021
Agenda
•
3 minuty
Pusu tátě
Petr Horký
•
23. 5. 2021
Téma
•
2 minuty
Home office v koupelně
Kateřina Šafaříková
•
21. 3. 2021
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