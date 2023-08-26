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4 články
Od nejnovějších
Od nejstarších
Kultura
•
2 minuty
Dokument týdne
Pavel Turek
•
26. 8. 2023
Kultura
•
8 minut
Nenápadný teenagerský večírek odstartoval před padesáti lety globální proměnu populární hudby. Přivedl na svět hip hop.
Pavel Turek
•
5. 8. 2023
Ve hvězdách
•
3 minuty
Virgil Abloh: Je to jako hip hop
30. 9. 1980 – 28. 11. 2021
Pavel Turek
•
5. 12. 2021
Denní menu
•
2 minuty
Black Panther: Kendrick Lamar zpívá o problémech, které nevyřeší ani superhrdina
Pavel Turek
•
20. 2. 2018
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