Kvalita britských seriálů se hodně zvedla, ale pořád vznikají i strašné věci
S irským hercem Barrym Wardem o filmu Nevděčné bytosti, politickém aktivismu Kena Loache i pragmatismu při výběru rolí
Upozornil na sebe nejvíc jako zapálený irský socialista ve filmu Kena Loache Jimmyho tančírna, ale jeho tvář je známá i z řady britských detektivek, které pro něj představují možná nejdůležitější zdroj rolí i příjmů. „Mít pravidelnou práci je pro herce a herečky docela výzva. Představa, že si vybíráte, které role přijmout, neodpovídá realitě,” říká irský herec Barry Ward během rozhovoru, který vznikl v San Sebastiánu. Na španělský festival přijel představit nový film Olma Omerzua Nevděčné bytosti, ve kterém ztvárnil otce, jenž v dobré víře pomoci svému dítěti sáhne po radikálním kroku. Snímek natáčený v Chorvatsku a Česku, v němž herecky debutují Dexter Franc a Antonín Chmela, nyní vstupuje do tuzemských kin. Olmo Omerzu ve svém dosud divácky nejvděčnějším filmu znovu zpracovává téma rodiny pod tlakem. Tentokrát ale přidává i napínavou žánrovou hru s prvky kriminálky.
Ztvárňujete otce, který v jednu chvíli sáhne po celkem radikálním řešení problému s dcerou. Umíte si představit, že byste vy sám jako otec – byť máte syna – udělal něco tak radikálního?
Nevím. Asi o věcech spíš hloubám, než že bych byl mužem činu. Takže bych nejspíš oddaloval rozhodnutí – asi jako postava politika ve filmu Milost Paola Sorrentina, který jsem tu právě viděl. Mojí životní filozofií je, že když dlouho věci promýšlíte, pak jde do tuhého a máte se rozhodnout, okolnosti už se stejně změnily. Jsem tedy ochotný nechat věci plynout a většinou se to nějak srovná. Nebo aspoň trochu projasní. Když se pak skutečně musím rozhodnout, mám víc informací, a navíc jsem se i já trochu změnil, takže rozhodnutí by mělo být jednodušší.
Ve filmu máte kromě komplikované dcery i mladšího syna, který trpí odloučením rodičů i pozorností, které se dostává sestře. Je zhruba ve věku vašeho vlastního syna. Vzal jste ho s sebou na natáčení, jako jste to dělal, když byl malé dítě?
