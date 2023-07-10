Antikoncepce

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4 články
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Agenda
•
2 minuty
Grónské ženy žádají odškodnění za nedobrovolnou antikoncepci
Respekt
•
7. 10. 2023
Kontext
•
7 minut
A to přestaneš být chlap?
Vasektomie je jednoduchá a spolehlivá, přesto je opředena nesmyslnými mýty
Silvie Lauder
•
8. 4. 2023
Na zdraví
•
3 minuty
Nechtěné početí
Tomáš Šebek
•
10. 4. 2022
Denní menu
•
2 minuty
Vědci testují na opicích mužskou antikoncepci. Bude stačit injekce gelu?
Jiří Sobota
•
10. 2. 2017
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