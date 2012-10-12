Soutěž
8 článků
Soutěž2 minuty
Hlasujte o ceně veřejnosti
Respekt2. 4. 2012
Soutěž10 minut
Pravidla a podmínky soutěže
Respekt24. 5. 2011
Soutěž4 minuty
České filmy, které máte rádi
Respekt20. 2. 2010
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JAK JSEM ZÍSKAL(A) RESPEKT
Multimediální soutěž pro příznivce Respektu skončila. Děkujeme všem za účast! Na všechny příspěvky se můžete podívat na této stránce.
Nejoblíbenější byla minulý týden fotka Workoholik od Lukáše Kokošky, který vyhrává iPod s logem Respektu.
Notebook Acer z aktuální série Ferrari vyhrála jako celkový vítěz Zuzana Valentová s příspěvkem Silný soupeř.
13. 10. 2008