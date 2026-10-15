Používají umělou inteligenci i dětské vojáky. Stala se z Hútíů nejsilnější milice světa?
Proč si nejmodernější technikou ozbrojená Saúdská Arábie neví rady s povstalci z jemenských hor
Jemenští povstalci varují: všichni pasažéři a letecké společnosti si mají dát pozor a vyhnout se na svých cestách saúdskému vzdušnému prostoru i letištím. Výjimkou mají být jen lety do Mekky a Medíny, posvátných měst islámu. Že myslí Hútíové svá varování vážně, ukázaly čtyři přesně mířené raketové útoky na letiště v hlavním saúdském městě Rijádu během jediného týdne. Při tom nejhorším, sobotním, zemřelo třináct lidí a na tři sta cestujících i zaměstnanců aerolinek a letiště bylo raněno. Následně byly zrušeny tisíce letů.
Je to vlastně neuvěřitelné: pod palbou je jedno z hlavních letišť Blízkého východu, centrum bohaté ropné mocnosti. V úterý hútíjská raketa zasáhla i ústředí státního ropného koncernu Saudi Aramco. Útoky ničí životy, budovy i pověst monarchie coby kotvy stability v rozbouřeném regionu. Ohrožují její snahu přilákat technologické investory, fotbalisty i zápasníky amerického wrestlingu a stavět kromě ropy budoucnost i na zábavě, počítačových hrách, datacentrech pro umělou inteligenci, velkých konferencích a luxusním turismu.
Zároveň Saúdská Arábie v posledních deseti letech patří spolu s Ukrajinou a Indií k hlavním dovozcům zbraní, na obranu vydává ročně šest a půl až osm procent HDP. Proč si tedy láme zuby na Hútíích titulovaných často podle jejich obuvi jako „povstalci v žabkách“?
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