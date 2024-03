Nejnebezpečnější žena, nebo pravá ruka Evropy?

V den druhého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu přijel do Kyjeva vlak s delegací čtyř západních politiků. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen tam doprovodili tři premiéři: Kanady, Belgie a Itálie. Předsedkyně italské vlády Giorgia Meloni v Kyjevě pronesla procítěný projev, ve kterém vyzdvihla úsilí ukrajinských vojáků, odsoudila ruskou agresi a vyjádřila zemi velkou podporu. Krátce před italskými parlamentními volbami na podzim roku 2022 by si přitom tento obrázek dokázalo v Evropě představit jen velmi málo lidí.

Meloni do nich šla v čele postfašisticky zabarvené strany Bratři Itálie a v případě vítězství se od ní všeobecně čekal běžný výkon zdejších pravicových populistů: sypání písku do soukolí EU, domácí kulturní války a odklon od podpory Ukrajině. Německý liberální magazín Stern ji proto tenkrát před italským hlasováním označil za nejnebezpečnější ženu Evropy, za člověka, který může ohrozit evropskou stabilitu. Místo toho se z vítězné Giorgie Meloni, mimochodem vůbec první ženy v čele italské vlády, stala politička, která se tuto stabilitu usilovně snaží udržet. Alespoň zatím.

Nejnebezpečnější žena Evropy

Giorgia Meloni je drobná čtyřicátnice, která na první pohled působí poměrně bezbranně. Stačí si však poslechnout některý z jejích projevů v italském parlamentu a je naprosto jasné, že italská premiérka rozhodně bezbranná není. Když loni v březnu promlouvala k poslancům na téma pomoci Ukrajině, křičela ke konci svého příspěvku tak hlasitě, že už nepotřebovala mikrofon.

„Pokud někdo vyzývá k tomu, aby teď Ukrajina uzavřela s Ruskem mír, tak musí vědět, za jakých podmínek – mělo by Rusko nejdřív stáhnout všechny své vojáky z celého ukrajinského území? A jak by to bylo s hranicemi? Zůstala by Ukrajině území takzvané Luhanské a Doněcké republiky, nebo ne? To je to, co chci při debatě slyšet, a pokud nemáte odpovědi na tyto otázky, tak šíříte propagandu!“ křičela Meloni od řečnického pultu. „Propagandu, která je zneužívaná proti svobodnému národu a proti mezinárodnímu právu!“ uzavřela svůj projev a z očí jí šlehaly blesky.

A podpora Ukrajiny se v případě italské vlády neomezuje jen na hlasité řečnění – Itálie posílá Kyjevu zbraně a munici (parlament v únoru schválil prodloužení této zbrojní podpory nejméně do konce roku). Meloni také sehrála důležitou roli při jednání o evropské finanční pomoci Kyjevu – tu totiž v posledních měsících blokoval Viktor Orbán. Giorgia Meloni byla jedním z politiků, kteří s maďarským premiérem dlouze jednali o tom, aby právo veta v Radě EU neuplatnil a svolil s finanční pomocí ve výši 50 miliard eur pro napadenou Ukrajinu. Orbán nakonec po vyčerpávajících vyjednáváních s unijními lídry ustoupil.

Paradoxní přitom je, že z vítězství Bratrů Itálie neměli před volbou obavy jen novináři, ale i sama šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Když se jí v září 2022 někdo na tiskové konferenci zeptal, zda se obává možného vývoje v Itálii, odpověděla s diplomatickou neurčitostí, že pokud by snad Itálie měla přijít o záruky demokratického státu, EU „má nástroje“ – třeba zmrazení evropských peněz, což toho roku potkalo už zmíněné Maďarsko a také Polsko –, jak se proti tomu stavět. Toto varování ale nakonec nebylo potřeba a obě političky dnes podle zpravodajského serveru Politico tvoří svého druhu tandem angažující se v některých palčivých agendách. Loni například v Tunisku vyjednaly dohodu, podle níž se Tunis výměnou za evropské peníze zavázal bojovat proti nelegální migraci ze svého území do Unie. Podobnou dohodu minulou neděli vyjednávala Ursula von der Leyen v Egyptě – a po boku jí opět nechyběla Giorgia Meloni.