Krocení bezohledných řidičů: po trestu přichází i nabídka změny

Pokud bychom se podívali na tempo českého přibližování standardům života v západních zemích Evropské unie, zaznamenali bychom překvapivě jeden z největších úspěchů v oblasti, v níž jsme zrovna nevynikali – v počtu smrtelných nehod a také krocení divokých zvyklostí řidičů.

Před vstupem do EU jsme podle statistik smrtelných nehod patřili ke zdaleka nejhorším evropským zemím, dnes jsme na průměru. A je bezpochyby dobrou zprávou, že ministerstvo dopravy míří na evropskou špici: navrhuje další zpřísnění systému pokut za přestupky a ty nejméně odpovědné řidiče čeká povinnost absolvovat terapeutické sezení, které si budou muset sami zaplatit. Stát tak vzkazuje, že bude řidiče za přestupky nejen trestat, ale nabízí jim i možnost změny: kurzy, jak se naučit za volantem ovládat bezohlednost, která ohrožuje ostatní. Tuzemská historie i současná fakta říkají, že by to mohlo platit.

V roce 1967 začala v Československu platit povinnost bezpečnostních pásů pro řidiče. Počet smrtelných nehod začal z rekordu 1750 mrtvých za rok klesat, a tak to šlo až do roku 1989 – tehdy zahynulo na silnicích osm set lidí. Rok 1990 to změnil, prudce se zvýšil počet aut, svoboda v zemi evidentně vzbuzovala u řidičů pocit, že si mohou na silnicích dělat, co chtějí. A v následujícím desetiletí zahynulo na silnici celkem čtrnáct tisíc lidí. Trend se začal měnit až po vstupu do Evropské unie, s příchodem bodového systému a vyšších pokut. Loni i předloni zemřelo následkem nehod pod pět set lidí.

Pořád je to dvakrát více než ve vzorných zemích jako Švédsko či Dánsko. Hodně životů ušetřila v posledních letech sama auta s čím dál tím dokonalejší bezpečnostní výbavou. Ale změnilo se i chování řidičů, odhadem dvě třetiny řidičů nedostaly v posledních deseti letech žádnou pokutu. Teď se stát rozhodl vyřešit i „idioty“ za volantem. Podle ministra dopravy Martina Kupky je za čtvrtinu těch nejhorších nehod odpovědná necelá desetina nejhorších řidičů. Za výrazné překročení rychlosti, jízdu bez řidičského průkazu či za odmítnutí testů na alkohol a drogy půjdou na terapii. Pětkrát čtyři hodiny celkem za třináct tisíc korun zaplacených z vlastní kapsy.