Volby v Brně vyhrála kandidátka KDU-ČSL a STAN
Komunální volby v Brně vyhrála podle propočtu ČTK kandidátka Lidovců a Starostů, která má po sečtení 90 procent okrsků 27,44 procenta hlasů. Druhý skončí pravděpodobně vítěz minulých voleb, ODS, TOP 09 a nezávislí, tato kandidátka má 18,46 procenta. Voličská účast dosáhne přibližně 43 procent. Třetí bude pravděpodobně hnutí ANO s výsledkem kolem 17 procent.
Lídr zřejmě vítězné koalice Lidovců a Starostů Jakub Hruška poděkoval voličům. Uvedl, že jako vítěz voleb hodlají jednat se všemi demokratickými stranami, které se do zastupitelstva dostanou. "Vnímáme to tak, že jako vítězové voleb posečkáme na to, až za námi dorazí ti, které jsme pozvali. My jsme avizovali, že hodláme jednat se všemi demokratickými stranami, které proplují do zastupitelstva, to znamená ne těmi vládními, případně dalšími obskurními uskupeními. To znamená se všemi těmi, které představují nějakou změnu a které nejsou ve vládě, s těmi budeme jednat a těšíme se, až za námi zavítají," řekl Hruška.
Nově zvolený senátor ve vyškovském obvodu a šéf Lidovců Jan Grolich řekl po svém příjezdu do volebního štábu v Brně, že výsledek voleb a zisk primátora jsou "fenomenální".
Jednička ODS, TOP 09 a nezávislých Kamila Zlatušková po 21:00 řekla, že lídrovi koalice Lidovci a Starostové Jakubu Hruškovi již zaslala gratulaci, protože trend byl zřejmý.
Lídr hnutí ANO Václav Trojan řekl, že výsledek zatím není vůbec špatný, ještě však není vše sečteno. Koaliční jednání podle něj teprve začnou a není vůbec rozhodnuto. "Máme ve svém programu co nabídnout, máme v týmu spoustu odborníků, je to naše devíza a nabídka potenciálním koaličním partnerům. Nekončíme, jsme teprve na začátku," řekl Trojan.
Minulé volby v Brně vyhrála s 25 procenty hlasů koalice ODS a TOP 09, získala 16 mandátů. Po volbách se spojila s hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Pětiprocentní hranici překročili Piráti a Zelení s Žít Brno, skončili však v opozici.
Koalice měla 42 zastupitelů. Deset členů ANO však loni hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Koalice tak skončila se 39 členy.