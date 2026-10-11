V obcích bodovali ze stran lidovci, STAN, ODS a ANO, ale mandátů jim ubylo
Nejvíce zastupitelů získala ze stran a hnutí v letošních obecních volbách stejně jako před čtyřmi lety KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS, v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si ale například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09.
Obecní volby ovládli jako obvykle nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Obsadili celkem 50.084 zastupitelských křesel, o 2352 víc než v roce 2022.
K obecním volbám podle konečných výsledků, které zveřejnil volební web, přišlo 48 procent voličů. Účast byla vyšší než v roce 2022, kdy k volebním urnám dorazilo 46,07 procenta voličů.
Lidovci získali mezi stranami prvenství navzdory tomu, že přišli v zastupitelstvech o 530 míst. Obsadili jich letos 2722. Nejvýraznější propad postihl SOCDEM, která ztratila 579 zastupitelů a má jich už jen 220. Druhý největší propad - o 573 na 1721 zastupitelů - zaznamenala ODS. Výrazněji si pohoršila KSČM, která získala pouhých 94 zastupitelů, o 372 méně než v roce 2022. Obdobně dopadlo hnutí SPD se ziskem 166 zastupitelů, v porovnání s rokem 2022 je to o 326 míň.
Hnutí ANO přišlo o 98 zastupitelských mandátů, po letošních volbách jich má 1650. Ztrátu 102 zastupitelů na 326 zaznamenala TOP 09. Piráti obsadili 199 zastupitelských křesel, o 75 méně než před čtyřmi lety. Hnutí STAN při ztrátě 44 zastupitelů obsadilo v zastupitelstvech 1810 míst.
Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby (dříve ODS) získalo při volební komunální premiéře 170 zastupitelů. Motoristé sobě mají po nynějších komunálních volbách 20 zastupitelů.