Ukrajinský prezident Zelenskyj se setkal s vládcem Saúdské Arábie. Jednali o tom, jak se země v Zálivu mohou bránit íránským a ruským dronům
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se při své návštěvě Saúdské Arábie, kterou zahájil ve čtvrtek, setkal s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Oba státníci na schůzce v rudomořském přístavním městě Džidda jednali o eskalaci konfliktu v blízkovýchodním regionu a o "ukrajinské krizi", uvedla v noci na dnešek podle Reuters saúdskoarabská státní tisková agentura.
Další podrobnosti o obsahu či výsledku rozhovorů Zelenského s faktickým vládcem Saúdské Arábie, která po vypuknutí současné války na Blízkém východě nyní rovněž čelí útokům dronů íránské výroby, nebyly bezprostředně známy. Zelenskyj už ve čtvrtek uvedl, že hlavním tématem jednání během jeho návštěvy bude bezpečnost a že jej čekají "významná setkání", neuvedl však, s kým bude jednat. Zelenského na jeho návštěvě podle Reuters doprovází šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
Podle zdroje agentury AFP má Zelenskyj v Saúdské Arábii podepsat bezpečnostní dohodu, která se bude týkat především "ochrany nebe".
Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí častým útokům íránských střel a dronů v rámci odvety Teheránu za americké a izraelské údery, zahájené 28. února. Ukrajina se dronovým a raketovým útokům brání už od začátku ruské invaze z února 2022. Rusko v současné době vysílá proti Ukrajině téměř každou noc stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí zřejmě v licenci.
Zelenskyj už na začátku března hovořil s bin Salmánem o situaci na Blízkém východě a nabídl mu pomoc s odrážením íránských dronových útoků. V této souvislosti mluvil také s lídry Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátů. V polovině března pak oznámil, že Ukrajina vyslala na Blízký východ na dvě stovky svých expertů pro boj proti dronům.
Ukrajina se stala jedním z předních světových výrobců špičkových a v boji ověřených stíhacích dronů, které jsou levné a účinné a které hrají klíčovou roli v její obraně proti rozsáhlé ruské invazi, poznamenala agentura AP.
Napadený Írán útočí vedle Izraele také na arabské země, kde se nacházejí americké základny, které podle Teheránu slouží k úderům na jeho území. Terčem odvetných útoků se však stávají i civilní cíle včetně průmyslové infrastruktury a měst. Íránu se také kombinací několika útoků na lodě a častých hrozeb podařilo téměř zastavit námořní plavbu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro přepravu ropy a zemního plynu.
Nákladní loď plující pod thajskou vlajkou, kterou 11. března v Hormuzském průlivu zasáhly neznámé projektily, uvázla na mělčině u íránského ostrova Kešm. Uvedla to dnes íránská tisková agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy. Ostrov Kešm se táhne podél íránské pevniny na severozápadě Hormuzského průlivu.
Thajsko podle Reuters už dříve uvedlo, že po zásahu vypukl požár ve strojovně a následně došlo k explozi na zádi lodi Mayuree Naree. Dvacet členů posádky zachránilo ománské námořnictvo, tři se pohřešují.
čtk, tb