Rusko se nezúčastní jednání v USA. Jsou to hovory Američanů a Ukrajinců, uvedl Kreml
- Rusko se v sobotu nezúčastní jednání o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o den dříve vyzval k ukončení pauzy v americko-rusko-ukrajinských rozhovorech a sdělil, že ukrajinští vyjednavači jsou na cestě do Spojených států, kde by se měla v sobotu uskutečnit určitá jednání.
Podle Peskova půjde o bilaterálních schůzku Ukrajiny a USA. Mluvčí ruského prezidenta zároveň novinářům řekl, že pauza v třístranných mírových jednáních je dočasná. "Doufáme, že je dočasná. Mám na mysli pokračování třístranného formátu," uvedl Peskov. Kde by se mohlo konat další kolo tohoto jednání, nesdělil. "Zatím vám k tomu nemám co říct," uvedl. Naposledy se ukrajinští, ruští a američtí vyjednávači sešli 17. a 18. února v Ženevě. Předtím se dvě kola odehrála v Abú Zabí.
Ukrajinský prezident minulý týden uvedl, že pozornost partnerů se teď zaměřuje na situaci kolem Íránu, a další plánovaná schůzka se na návrh americké strany odložila. Řešila se podle něj také změna místa, kde by se konala. Původně byla podle něj plánována opět do Abú Zabí, ale Spojené arabské emiráty zasáhly íránské odvetné údery poté, co USA a Izrael zahájily útoky proti Íránu.
Ve čtvrtek večer ukrajinský prezident ve svém tradičním projevu uvedl, že je třeba pauzu v třístranných jednání ukončit a rozhovory obnovit. "Obdrželi jsme od americké strany signály, které naznačují připravenost pokračovat v práci v rámci stávajícího formátu jednání," řekl Zelenskyj a dodal, že ukrajinský tým už je na cestě do USA, kde se podle něj v sobotu očekávají jednání. Nezmínil ovšem, kdo by se měl tohoto setkání zúčastnit.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ještě před americko-izraelským útokem na Írán nabraly na intenzitě diplomatické snahy o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu vedené Spojenými státy. Klíčovým sporným bodem zůstává požadavek Ruska na vydání celého ukrajinského Donbasu, včetně té části, kterou ruská armáda od začátku invaze přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se odmítá vzdát svého území a navrhuje, aby příměří respektovalo stávající frontovou linii. Dosavadní tři kola rozhovorů k průlomu nevedla.