Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak si Hurvínek představoval válku
09:00

Ropa kvůli stagnaci rozhovorů mezi USA a Íránem zdražuje

Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Trh reaguje na zprávy, že mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem nepostupují, zatímco Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Severomořská ropa Brent v pondělí krátce po 8:30 SELČ vykazovala nárůst o více než dvě procenta a blížila se ke 108 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř dvě procenta a nacházela se nad 96 dolary za barel.

Za celý minulý týden ropa WTI zdražila zhruba o 13 procent a ropa Brent skoro o 17 procent, uvedla agentura Reuters. Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Americký prezident Donald Trump o víkendu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánské metropole Islámábádu, kde měli původně s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. Portál Axios pak v noci na dnešek s odvoláním na své zdroje informoval, že Írán předložil Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války s tím, že rozhovory o íránském jaderném programu by se odložily až na pozdější fázi vyjednávání.

Americká investiční banka Goldman Sachs v neděli kvůli omezeným dodávkám z Blízkého východu zvýšila odhad průměrné ceny ropy Brent pro čtvrté čtvrtletí na 90 dolarů za barel, dosud počítala s cenou 80 dolarů za barel. Uvedla také, že nyní očekává normalizaci exportu z Perského zálivu do konce června, zatímco její dřívější odhad hovořil o polovině května.

