Reuters: Pentagon se chystá vyslat další tisíce vojáků na Blízký východ
Pentagon se chystá vyslat na Blízký východ tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenované představitele. Není zřejmé, kam přesně budou nasazeni ani kdy by na místo měli dorazit. Jeden ze zdrojů uvedl, že zatím nebylo rozhodnuto o vyslání vojáků přímo do Íránu, ale že USA zvyšují kapacity pro možné budoucí vojenské operace v regionu.
Americké ministerstvo obrany minulý týden vyslalo do oblasti tisíce příslušníků námořní pěchoty a námořníků na výsadkové lodi USS Boxer spolu s jejím expedičním útvarem námořní pěchoty a doprovodnými válečnými plavidly.
Před tím, než tam Pentagon tyto dodatečné síly nasadil, bylo v regionu 50.000 amerických vojáků, píše Reuters. Nyní se jich tam podle jednoho ze zdrojů chystají USA rozmístit další 3000 až 4000.
Zpráva o očekávaném vyslání dalších amerických vojáků na Blízký východ přichází den poté, co americký prezident Donald Trump prodloužil své sobotní ultimátum a nařídil na pět dnů odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu.
Zdůvodnil to tím, že Spojené státy podle něj v posledních dvou dnech vedly velmi dobré, detailní a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války. Teherán však vzápětí taková jednání popřel. Podle Íránu je cílem Trumpova kroku dosáhnout poklesu cen ropy, aby mohlo pokračovat protiíránské vojenské tažení.
Stanice CNN dnes s odvoláním na íránský zdroj uvedla, že Washington a Teherán navázaly kontakt a že Írán je ochoten vyslechnout udržitelné návrhy na ukončení války.