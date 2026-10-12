Komise schválila výsledky voleb, vyhlášeny budou ve Sbírce zákonů v úterý
Státní volební komise schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy 14. října po dobu deseti dnů.
Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec řekl, že se ministerstvo vnitra nesetkalo v průběhu voleb se žádnými systémovými problémy. Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad, uvedla jeho první místopředsedkyně Eva Krumpová.
Podle náměstka ministra vnitra Lukáše Klučka proběhly volby korektně a bezproblémově. Připomněl, že v senátních volbách byly poprvé použity QR kódy pro zrakově postižené na volebních lístcích, ani u nich ministerstvo podle náměstka nezaznamenalo problémy. Stabilně fungovala i aplikace eDoklady.
V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Obsadili 50.084 křesel, o 2352 více než v obecních volbách před čtyřmi lety. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO. Vládní ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13, a to v Karlových Varech, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, v Plzni spolu s nezávislými a ve Zlíně. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. V Praze vyhrálo hnutí STAN.
V senátních volbách už v prvním kole mandát získali či obhájili kandidáti z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend.
V obecních volbách účast dosáhla 48 procent, v prvním kole senátních voleb pak 43,31 procenta. Stížnosti týkající se komunálních voleb je třeba směřovat krajským správním soudům, podání k senátním volbám bude přijímat Nejvyšší správní soud.