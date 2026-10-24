Premiér přirovnal protesty proti rušení poplatků pro veřejnoprávní média k útoku na Kapitol
Co se vlastně dělo před sněmovnou během pátečního nočního vládního útoku na televizi a rozhlas
Pražské Malostranské náměstí se v pátek začalo plnit už necelou hodinu po poledni. Lidé přicházeli podpořit spontánní protest proti vládnímu záměru zrušit poplatky pro veřejnoprávní média. Tento obecně velmi sporný návrh vládní koalice narychlo a nečekaně zařadila na program těsně před podzimními prázdninami. Jeho odpůrce to neodradilo a před sněmovnu přicházely v průběhu odpoledne a večera další a další stovky lidí. Pořadatelé improvizovali a díky nasazení veřejnosti a umělců protest trval až do půl páté ráno, kdy poslanci o konci poplatků hlasovali v prvním čtení.
Během 16 hodin trvajícího protestu nebyly hlášeny žádné incidenty. Policie v noci zajistila pouze jednoho člověka, který se pokusil na budovu dolní komory hodit dlažební kostku. Důvodem bylo podezření z přestupku. Někteří demonstrující se dostali do konfliktu s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou, který se schoval v útrobách sněmovny, na jejíž dveře část demonstrujících bušila. Policie je následně „zatlačila“ zpět na Malostranské náměstí a v poklidném procesu se pokračovalo dál. Přesto premiér země přirovnal páteční demonstraci k násilnému útoku na sídlo amerického Kongresu ve Washingtonu v lednu 2021. „Včera ten útok na sněmovnu, no to bylo podobné asi jako Kapitol,“ prohlásil Andrej Babiš v sobotu ve videu na sociálních sítích, ve kterém mimo jiné apeloval na opozici, aby „přestala vyvolávat pnutí ve sněmovně a ve společnosti“ (čímž zřejmě Babiš myslel to, že někteří opoziční poslanci vystoupili na zmíněném protestu).
Při zmíněném útoku dav příznivců Donalda Trumpa násilně vnikl do budovy Kongresu a přerušil jeho jednání, které potvrzovalo vítězství jeho konkurenta Joea Bidena v prezidentských volbách. Při útoku tehdy zemřeli čtyři lidé, bylo zraněno více než 100 policistů a zákonodárci byli evakuováni. Najít styčné body s páteční pražskou demonstrací není úplně snadné. Co se vlastně stalo? Poslanec SPD Jaroslav Foldyna kolem deváté hodiny večer vyšel ven ze sněmovny. Jak následně redakci popsal, „chtěl se jen podívat, co za lidi tam protestuje“. Když si jej účastníci všimli, začali na něj pískat a podle záběru ČT do něj někteří strkali. Foldyna utekl do nitra sněmovny a policie zavřela dveře, přes které se podle policie část demonstrantů pokoušela dostat dovnitř. Redaktoři Respektu, kteří situaci sledovali na místě ale žádné násilné pokusy o vniknutí do budovy nezaznamenali. Protestující skandovali u dveří "máme toho dost". Jak popisují Respektu dvě poslankyně, Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) a Eva Šrámková (Piráti), které rovněž v daný moment vycházely ven a celou situaci viděly zblízka, poslanec šel podle nich ven zcela záměrně, aby protestující provokoval.
Dvojice opozičních zákonodárkyň se v inkriminovanou chvíli ocitla v prostoru proskleného vchodu z Malostranského náměstí. Eva Šrámková tvrdí, že šla původně k autu pro deku, když se otevřely dveře a poslanec SPD na dav pokřikoval výzvy typu „pojďte, jdeme na to“. Zároveň podle ní ustupoval dovnitř a demonstranty burcoval. Následně za turnikety ještě ochrance řekl, ať lidi pouští po jednom, aby si to vyříkali „na férovku jeden na jednoho“. Pivoňka Vaňková chtěla vyjít před budovu za svým synem. „Potřebovala jsem se dostat východem z Malostranského náměstí a najednou do dveří vtrhli policisté, kteří přivřeli dveře za poslancem Foldynou. Ten tam hned na nás začal útočit, že venku je lůza a že to je díky politice, kterou tady vedeme,“ popisuje. I podle ní šel poslanec ven cíleně kvůli reakci davu, aby pak mohl tvrdit, že se venku odehrávají násilnosti.
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