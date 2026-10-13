Ivana Bursíková: Zvítězila v nás knedlíková pasivita. Arogance moci a rušení projektů nahrávají Rusku
S bývalou ředitelkou Českého centra v Tbilisi o ruských útlacích, stavu veřejné debaty nejen v Gruzii a o výchově k demokracii v multikulturní rodině
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla Ivana Bursíková, bývalá ředitelka Českého centra v Tbilisi. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.
Spolupracovali jsme spolu před lety na veřejných debatách, od té doby si tykáme. Byla jsi teď několik let v Gruzii, našla jsi už po návratu dost pevných bodů tady v Česku?
No popravdě ještě úplně ne. V Gruzii to byl čtyři roky full-time job a mohla jsem jezdit domů jenom na krátkou dovolenou. Takže teď jsem rok a půl sanovala všechno, co se mi tady mezitím přihodilo. A teď se snažím najít nějaký pevný bod, abych pohnula zeměkoulí, protože jsem upřímně nešťastná z politiky u nás, z politiky všude možně, v Americe, na Slovensku... Je to smutné.
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