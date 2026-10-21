0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vyhořelí ze seznamek
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
21. 10. 20266 minut

Martin M. Šimečka: Jak se idealisté mění v monstra

Setkání nad knihami vyrovnávajících se s tím, že vznešené cíle, které byly hnacím motorem úspěchu, vytlačila patologická touha po moci a penězích

Martin M. Šimečka
,
Denník N
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Dvě knihy, které od jejich napsání dělí desítky let, popisují tentýž jev: přeměnu běžných lidí v nelítostná monstra.

„Chcete-li vědět, co si Bůh myslí o penězích, podívejte se na ty, kterým je dal,“ napsala už před mnoha lety americká spisovatelka Dorothy Parker. Když se dívám na politiky vládní koalice, kteří už bohatí jsou – nebo velmi chtějí být –, tak chápu, co měla na mysli.

Pamatuji si ještě časy, kdy se politici za svou touhu po bohatství styděli. Vladimír Mečiar se dlouho pyšnil tím, že bydlí v třípokojovém bytě a jezdí ve starém Opelu Corsa. Dokud se neukázalo, že je majitelem vily Elektra, na kterou si nemohl oficiálně vydělat. To mu zlomilo politický vaz.

↓ INZERCE

Tehdy ještě voliči chtěli, aby politici byli skromní. Dneska už to neplatí, vládní politici otevřeně pohrdají skromností a pyšní se luxusem. A jejich voliči jim to buď odpouštějí, nebo je za to obdivují.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články