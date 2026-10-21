Martin M. Šimečka: Jak se idealisté mění v monstra
Setkání nad knihami vyrovnávajících se s tím, že vznešené cíle, které byly hnacím motorem úspěchu, vytlačila patologická touha po moci a penězích
Dvě knihy, které od jejich napsání dělí desítky let, popisují tentýž jev: přeměnu běžných lidí v nelítostná monstra.
„Chcete-li vědět, co si Bůh myslí o penězích, podívejte se na ty, kterým je dal,“ napsala už před mnoha lety americká spisovatelka Dorothy Parker. Když se dívám na politiky vládní koalice, kteří už bohatí jsou – nebo velmi chtějí být –, tak chápu, co měla na mysli.
Pamatuji si ještě časy, kdy se politici za svou touhu po bohatství styděli. Vladimír Mečiar se dlouho pyšnil tím, že bydlí v třípokojovém bytě a jezdí ve starém Opelu Corsa. Dokud se neukázalo, že je majitelem vily Elektra, na kterou si nemohl oficiálně vydělat. To mu zlomilo politický vaz.
Tehdy ještě voliči chtěli, aby politici byli skromní. Dneska už to neplatí, vládní politici otevřeně pohrdají skromností a pyšní se luxusem. A jejich voliči jim to buď odpouštějí, nebo je za to obdivují.
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