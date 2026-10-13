Ján Markoš: Krutý žert Dánů v Evropském parlamentu
Odhalili, že Donald Trump je nahý právě tak, jak byl nahý císař v Andersenově pohádce. Zároveň však naznačili, že možná jsme s ním nazí i my všichni
Na chodbě europarlamentu se objevil nahý Donald Trump. Pravda, ne osobně, ale jako pozlacená, dva a půl metru vysoká socha, dílo dánského sochaře Jense Galschiøta. Dán ztvárnil amerického prezidenta jako obézního muže, kterého na ramenou nese černošský mladík. V jedné ruce má Trump váhy, ve druhé golfovou hůl. Na podstavci se skví nápis „Oranžový mor“.
Takové dílo samozřejmě vyvolalo mnoho rozruchu. Robert Fico, známý svou servilností vůči autoritářům všeho druhu, nezklamal ani tentokrát. Sochu odsoudil jako „symbol úpadku celé Evropské unie“. A dodal: „Je smutné, že vedení Evropského parlamentu už ve své zaslepenosti nedokáže rozlišit mezi legitimním právem zastávat odlišný názor a jednáním duchovně zkrachovalých jednotlivců, dobrodruhů a šílenců.“
Jiní politici umělecké dílo obhajovali. Dánský europoslanec Per Clausen, který sochaře do parlamentu pozval, prohlásil, že „je-li někdo tak přecitlivělý, že nedokáže tolerovat vystavení této sochy v Evropském parlamentu, pak nemá na světové scéně co hledat“.
(Mimochodem, zřejmě není náhoda, že sochu do Štrasburku instalovali právě Dánové. Na vlastní kůži v Grónsku poznali, co je Donald Trump zač.)
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