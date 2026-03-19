Začal summit EU, mluvit se bude o surovinách a válce na Ukrajině
Summit Evropské unie v Bruselu s hodinovým zpožděním začal. Unijní lídři budou jednat zejména o válce na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu zvláště pokud jde o ceny energií. Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Předseda Evropské rady António Costa očekává, že maďarský premiér Viktor Orbán co nejdříve stáhne svou blokaci a dodrží již v prosinci odsouhlasenou dohodu o unijní půjčce Ukrajině ve výši 90 miliard eur.
Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš, který chce prosazovat zejména změnu systému emisních povolenek EU ETS. ČR i další země po Evropské komisi chtějí, aby řešila vysoké ceny energií, které jsou podle nich základní brzdou konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Česko je jednou z deseti zemí, které se připojily k dopisu adresovanému Costovi a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém žádají důkladnou revizi systému emisních povolenek EU ETS. Evropská komise by podle signatářů listu měla předložit přezkum ETS již do konce května a nikoli až v létě.
Závěry summitu týkající se právě ETS jsou podle zdrojů ČTK poslední částí, která dosud nebyla dojednána a u které nepanuje shoda. Costa bude proto vše řešit až přímo s jednotlivými lídry. Část zemí, mezi kterými je právě ČR, ale i Polsko či Itálie, chce zásadní změny systému, státy jako Španělsko či skandinávské země naopak napsaly dopis, ve kterém naléhají na Brusel, aby systém neoslaboval. Jde podle nich o základní kámen evropské klimatické politiky.
čtk, tb