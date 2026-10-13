Velvyslankyně USA v Řecku na žádost Bílého domu rezignovala
Dosavadní americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová končí ve funkci. Diplomatka to oznámila na síti X krátce poté, co nová mluvčí Bílého domu Katie Zacharia na své první tiskové konferenci oznámila, že Guilfoyle byla požádána, aby rezignovala. Prezident Donald Trump už v pondělí uváděl, že uvažuje o propuštění diplomatky, a vyjádřil znepokojení nad zprávami, že velvyslankyně využila své pozice a vazeb na Trumpovu rodinu, aby získala peníze od dárce.
"Požádali jsme velvyslankyni, aby rezignovala," uvedla v úterý nová mluvčí Bílého domu. "Byla pro náš tým velkým přínosem a přejeme jí hodně štěstí," dodala.
Guilfoyle krátce poté na síti X potvrdila, že post opouští, a uvedla, že jí bylo ctí sloužit jako velvyslankyně a že bude "navždy vděčná" prezidentovi Trumpovi a ministrovi zahraničí Marcu Rubiovi za možnost zastupovat Spojené státy. Poznamenala také, že bude vždy "loajální podporovatelkou prezidenta Trumpa". Obvinění vůči své osobě označila za "naprosto nepravdivá" a dodala, že bude bránit své jméno a svou pověst.
Trumpův dárce Eric Deters minulý týden řekl ABC News, že mu Guilfoyle, která je bývalou snoubenkou prezidentova nejstaršího syna Donalda Trumpa juniora, nabídla seznámení s lidmi z Trumpova okolí výměnou za peníze. Podle Deterse chtěla Guilfoyle, aby za ni v červenci 2025 zaplatil dluh na platební kartě ve výši 100 000 dolarů krátce předtím, než ji do funkce potvrdil Senát.
Podle médií také udržovala nadstandardní vztahy s velkými řeckými podnikateli a chlubila se, že jim může otevřít cestu k obchodům. Podle deníku The Wall Street Journal americká velvyslankyně v soukromých rozhovorech mimo jiné tvrdila, že řečtí magnáti platí její nákladné cesty.
Pro Zachariu, která jako mluvčí Bílého domu nahradila Karoline Leavittovou, byl briefing první od jejího jmenování. Uvedla, že je poctěna pracovat pro Trumpa a americký lid a první část své tiskové konference předčítala výčet prezidentových úspěchů. Mimo jiné zopakovala pondělní oznámení prezidenta, že Pentagon v Clevelandu v Ohiu postaví nový závod na opravu ponorek.
N'a tiskové konferenci také prohlásila, že Trump je svým nejlepším mluvčím. Potvrdila, že se Bílý dům bude snažit dávat větší prostor novým médiím. Na otázku, zda Spojené státy přestanou sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou, ale neodpověděla.
Reportér zpravodajského serveru BBC News poznamenal, že úterní tisková konference Bílého domu byla nejkratší, jaké se kdy zúčastnil. Rychlý průběh podle něj šokoval i některé účastníky, kteří nepatří k tradičním médiím a několik reportérů, včetně těch blízkých k Trumpovi, podle zpravodaje BBC označilo briefing za "divný".