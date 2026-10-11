Ve dvou obcích bylavolební účast téměř stoprocentní
Nejvyšší účastí ve víkendových volbách se letos mohou pyšnit obyvatelé obcí Martinice u Onšova na Pelhřimovsku a Rosička na Ždársku, kde byla téměř stoprocentní. Naopak nejmenší zájem projevili lidé v Zaječí na Břeclavsku, kde přišla hlasovat jen pětina voličů.
V Zaječí hlasovalo z 1226 voličů jen 256, účast tedy činila 20,88 procenta. Menší než čtvrtinová byla z obcí s více než 1000 obyvateli také v Hranicích na Chebsku, Všetatech na Mělnicku a v obcích Nupaky a Chýně u Prahy, kde počet kandidátů odpovídal počtu zastupitelů. Z obcí pod 1000 obyvatel měli nejnižší účast v Křeseticích na Kutnohorsku - 21,03 procenta.
V Martinicích a Rosičce chyběla ke stoprocentní účasti přítomnost jediného voliče. V obci na Pelhřimovsku hlasovalo 42 ze 43 voličů, v obci na Žďársku 37 ze 38 voličů.
Z obcí nad 1000 obyvatel byla nejvyšší tříčtvrtinová účast, a to ve Skřipově na Opavsku. Z 812 voličů tam hlasovalo 604 lidí, tedy 74,38 procenta. Ještě o něco vyšší byla účast v Praze-Křeslicích, kde z 887 voličů přišlo k volbám 681 lidí, což je 76,78 procenta.